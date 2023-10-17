أمن الدّولة اوقفت سوريًا بجرم سرقة درّاجات ناريّة

أوقفت دوريّة من أمن الدّولة – شعبة الخدمة والمعلومات، السوريّ (أ. ه.)، المعروف كسارق للدرّاجات الناريّة في برج حمّود وطريق المطار وفي محيط السفارة الكويتيّة. وإعترف خلال التحقيق معه، بتعاطيه المخدّرات وببيعه المسروقات في مختلف المناطق، وتبيّن وجود مذكّرة توقيف سابقة بحقّه، بجرم السرقة،.

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