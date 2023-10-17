ميقاتي يلتقي وزير الخارجية التركي في هذه الاثناء

يلتقي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في هذه الاثناء، وزير خارجية تركيا هاكان فيدان والوفد المرافق في حضور الوزير السابق نقولا نحاس والمستشار الديبلوماسي لميقاتي السفير بطرس عساكر.

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