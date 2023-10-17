الخارجية الإيرانية: المقاومة متأهبة للرد وعلى العدو الإسرائيلي عدم استبعاد أي سيناريوهات

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الى أن "الكيان الصهيوني لديه مشكلة مع الهوية الفلسطينية وليس مع حماس والمقاومة في المنطقة لديها هوية موحدة".

ولفت كنعاني، في حديث لـ"الميادين"، الى أن "الأميركيين نيابة عن الصهاينة يسعون إلى عدم اتساع رقعة الحرب ومنع أي طرف داعم لهم من التحرك"، مؤكداً على أن "أيدي المقاومة مبسوطة ولن تقف مكتوفة وسوف تكون هناك ردة فعل وقائية".

وشدد على أن "محور المقاومة ليس محدداً بجبهة خاصة وعلى الصهاينة عدم استبعاد أي سيناريوهات"، مضيفاً "الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها الصهاينة الأميركيون هم مسؤولون عنها ويدعمونها بوضوح".

وأردف كنعاني، "الكيان الصهيوني يتخطى الخطوط الحمراء والمقاومة ستقوم بردة فعل جدية، وتهجير الفلسطينين من قطاع غزة أمر مرفوض وهو مخالف للقوانين الدولية".

وأعلن أن "المقاومة متأهبة للرد في حال تخطي العدو الخطوط الحمراء وأبلغت دول المنطقة بضرورة اتخاذ قرار جماعي".