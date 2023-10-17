الملك الأردني: خطر توسع الحرب على غزة حقيقي وعواقب ذلك وخيمة على الجميع

أكد الملك الأردني، عبد الله الثاني بن الحسين، أن "لا بد أن يفهم الجميع خطورة الوضع في غزة ولا بد من أفق سياسي لإنهاء دوامة العنف"، مشدداً على أنه "لا يمكن استقبال اللاجئين في الأردن ولا في مصر جراء الحرب على غزة، وهذا خط أحمر".

ولفت بن الحسين، في تصريح مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس عقب لقائهما في برلين، الى أن "هذا الوضع له أبعاد إنسانية يجب التعامل معها داخل غزة والضفة الغربية، ولا يمكن محاولة الدفع بهذا الوضع المرتبط بمستقبل الفلسطينيين على دول أخرى".

وأكد أننا "جميعا في المجتمع الدولي ندرك أنه من المهم العمل على خفض التصعيد بأسرع وقت ممكن وحماية المدنيين الأبرياء من الجانبين"، مضيفاً "علينا أن نتابع ما سيحدث خلال الأسبوع القادم، وأعلم أننا جميعا نتحدث مع بعضنا البعض في مختلف دول العالم".

وشدد على "ضرورة إيجاد أفق سياسي يجمع الفلسطينيين والإسرائيليين ويمكن العرب والإسرائيليين من العمل معا، وإلا فستستمر دوامة العنف إلى حد لا يمكننا تحمله بعد ذلك"، مضيفاً "خطر توسع الحرب على غزة حقيقي، وستكون عواقب ذلك وخيمة علينا جميعا"، مؤكداً على "ضرورة بذل الجهود للتأكد من أن الأمور لن تتفاقم إلى هذا الحد".