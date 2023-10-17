برنامج الأغذية العالمي: مخزون الغذاء في متاجر غزة يكفي لأربعة أو خمسة أيام

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم من أن "الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع، في وقت لم يبق في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء".

واكدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة للصحافيين، ان "داخل المتاجر، تكفي المخزونات (الغذائية) لأقل من بضعة أيام، ربما أربعة أو خمسة أيام".