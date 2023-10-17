اشار المتحدث باسم اليونيسف، الى ان "المئات من الأطفال الأبرياء قتلوا نتيجة القصف العنيف والمكثف على غزة"، لافتا الى ان "مئات الجثث تحت الأنقاض ويجب انتشالها حتى لا تتحول إلى أزمة صحية".
واوضح ان "الطواقم الطبية أمام خيار صعب بشأن من يحظى بأولوية العلاج بسبب انعدام الإمدادات".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم اليونيسف: مئات الجثث تحت الأنقاض ويجب انتشالها حتى لا تتحول إلى أزمة صحية بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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