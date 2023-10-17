المتحدث باسم اليونيسف: مئات الجثث تحت الأنقاض ويجب انتشالها حتى لا تتحول إلى أزمة صحية بغزة

اشار المتحدث باسم اليونيسف، الى ان "المئات من الأطفال الأبرياء قتلوا نتيجة القصف العنيف والمكثف على غزة"، لافتا الى ان "مئات الجثث تحت الأنقاض ويجب انتشالها حتى لا تتحول إلى أزمة صحية".

واوضح ان "الطواقم الطبية أمام خيار صعب بشأن من يحظى بأولوية العلاج بسبب انعدام الإمدادات".