ماكرون: سأتوجه إلى الشرق الأوسط عندما تكون هناك أجندة مفيدة وإجراءات ملموسة جدا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحافي في تيرانا، أنه "سيتوجه إلى الشرق الأوسط عندما تكون هناك أجندة مفيدة وإجراءات ملموسة جدا ينبغي اتخاذها هناك".

ولفت ماكرون، الى أنني "سأواصل المشاورات والمناقشات لكن رغبتي هي التمكن من السفر حين نكون قد حصلنا على اتفاق ملموس، سواء بشأن عدم التصعيد او حول المسائل الإنسانية"، موضحا أنه "قد يتمكن من التوجه الى هناك ربما في الأيام المقبلة أو في الأسابيع المقبلة".