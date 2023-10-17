بين طوفان الأقصى والعدوان على غزة.. كيف يخدع الإعلام الغربي العالم؟

الشارقة - اميمة ياسر -

مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، غاب الحياد عن التغطية الإعلامية الغربية والعالمية، معتمدا خطا تحريريا للترويج للرواية الإسرائيلية من دون تدقيق أو تحقيق من الأخبار المتداولة.

ورصدت لجنة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي دشنتها نقابة الصحفيين، أبرز المشاهد التي توضح وتؤكد انحياز عدد من وسائل الإعلام الغربية للجيش الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة.

"خوف المدنيين"

رصدت نقابة الصحفيين التقرير الذي نشرته شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، والذي أشار إلى أن المدنيين في قطاع غزة يشعرون بالخوف نتيجة للضربات الإسرائيلية التي تستهدف مقاتلي حركة "حماس"، في صياغة تخلط المصطلحات، بهدف التخفيف من حدة العنف والقتل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل نتيجة للاحتلال، وتعفي إسرائيل من المسئولية المباشرة عن قصف المدنيين.

وتعطي هذه الصياغة انطباعًا أن موت الفلسطينيين هو نتيجة غير مباشرة للضربات الإسرائيلية، وأن أعمال القصف الإسرائيلي أمر لا يمكن تجنبه خلال المواجهات مع "حماس".

وعندما تُشير الشبكة الإخبارية إلى القصف الذي يستهدف قطاع غزة، غالبًا ما تصيغ الخبر بطريقة لا تُحدّد مسئولية من نفّذ الهجوم مباشرة، حيث تستخدم مصطلحات مثل "تعرض لأضرار" أو "دُمر"، دون توضيح سياق القصف بدقة.

"مقتل إسرائيليين وموت فلسطينيين"

ورصدت لجنة توثيق جرائم الاحتلال ما تقوم به هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وتحيزها السافر لدولة الاحتلال.

وتعتمد "بي بي سي" التحدث عن "مقتل إسرائيليين وموت فلسطينيين حتى في النص الواحد".

وفي تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، حققت ملايين المشاهدات، قالت "بي بي سي": "أكثر من 500 شخص ماتوا في غزة وأكثر من 700 شخص قُتلوا في إسرائيل".

إدانة هجمات حماس

كما أجرت قناة "بي بي سي" البريطانية لقاءا مع سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط.

وخلال اللقاء، ركزت أسئلة المذيع على إدانة هجمات حركة "حماس" وتجاهل الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي.

ورد السفير الفلسطيني على أسئلة المذيع قائلا إن وسائل الإعلام الغربية دوما ما تنحاز للرواية الإسرائيلية، مشيرا إلى أنَّه يُدعى للحديث على التلفزيون عندما يكون هناك قتلى إسرائيليون فقط، بينما لا تستضيفه وسائل الإعلام عندما تشن إسرائيل هجماتها على الفلسطينيين.

وقف المساعدات للفلسطينيين

وتبنت صحيفة "بيلد" الألمانية انحيازًا واضحا للطرف الإسرائيلي، حيث أن رئيسة تحريرها ماريون هورن نشرت مع بداية الحرب مقالا دعت فيه إلى وقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية، تحت عنوان "لا أموال ألمانية بعد الآن لهؤلاء البرابرة!".

كما ربطت الصحيفة الألمانية الهجوم بعيد ميلاد الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، وكأنها هدية الحركة للرئيس الروسي.

استضافة مهاجمين للقضية الفلسطينية

لم تكتف شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بالانحياز إلى الاحتلال الإسرائيلي، لكنها دأبت على استضافة المهاجمين للمدافعين عن الرواية الفلسطينية، وعلى رأسهم مساعد الأمن القومي السابق في البيت الأبيض مايكل ألين.

وانتقد "ألين" سياسة بعض وكالات الأنباء العالمية التي تلوم إسرائيل عما يحدث في قطاع غزة، واصفا موقفهم بأنه "مثير للشفقة".

كما دعا مساعد الأمن القومي السابق في البيت الأبيض "إلى الضغط على وسائل الإعلام لتغيير ذلك".

كما تم رصد بعض التجاوزات والادعاءات الأخرى التي تكشف مدى تواطؤ وانحياز الإعلام الغربي للروايات الإسرائيلية المختلقة بعيدا عن أبسط معايير المهنية.

فضيحة "الرؤوس المقطوعة"

في محاولة رخيصة لاستغلال وسائل الإعلام الغربية بهدف تبييض صورة الاحتلال وإظهاره بمظهر المجني عليه، عمدت مراسلة قناة I24 الإسرائيلية، نيكول زيديك، إلى نقل تصريحات عن مسئولين إسرائيليين جاء فيها أنّهم "عثروا على جثث لأربعين رضيعًا برؤوس مقطوعة في مستوطنة كفار عزا."

وعلى الفور، تناقلت الصحف ووسائل الإعلام الغربية الخبر لحشد الرأي العام الغربي ضد القطاع المحاصر.

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على صدر غلافها: "أطفال بُترت رؤوسهم: 40 طفلًا قتلوا رميًا بالرصاص"، حسب ادعاءاتها.

كما كتبت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية ايضا على صفحتها الأولى: "حماس تذبح حناجر الرضع".

كما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالًا بالرئيس الأمريكي جو بايدن، نقل عبرها إشاعته للأخير ليسهم في انتشار الخبر كالنار في الهشيم.

وعقب الاتصال، تحدث بايدن أمام قيادات للجالية اليهودية في الولايات المتحدة، مؤكدًا لهم صدمته من المشاهد التي رآها، قبل أن يخرج البيت الأبيض بعد ساعات فقط نافيًا الخبر من أساسه.

"نساء مغتصبات!"

ومن بين الادعاءات الكاذبة الأخرى التي تم روّجتها عدد من وسائل الإعلام الغربية، وقوع حالات اغتصاب في صفوف النساء الإسرائيليات.

واعتمدت الوسائل الإعلامية الغربية على خطاب ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيه: "رأينا فتياناً وفتيات مقيدين، وقد أصيبوا برصاصة في الرأس. حرق الرجال والنساء أحياء. الشابات اللاتي اغتصبن وذبحن".

من جانبها، كذبت المقاومة الفلسطينية هذه الادعاءات، حيث قالت حركة حماس في بيان إنها "لا تستهدف الأطفال"، داعية وسائل الإعلام الغربية إلى "تحرّي الدقة وعدم الانحياز لرواية الاحتلال الغاصب".

كما جاءت شهادات المستوطنين الإسرائيليين لتنفي الصورة الشيطانية التي رسمها الإعلام الغربي للمقاومة، حيث قالت إحدى المستوطنات التي دخل المقاتلون بيتها، بأنهم "أخبروني نحن مسلمون لن نؤذيكم!".

وبثت كتائب القسام صور مقاتليها وهم يخلون سبيل مستوطنة وطفليها.

يشار إلى أنه في السابع من أكتوبر الجاري، نفّذ عناصر من كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، هجومًا غير مسبوق ضمن عملية "طوفان الأقصى" على مستوطنات غلاف غزة.

وتخلل الهجوم عمليات قتل وأسر نفذها مقاومو حماس ضد جنود الاحتلال، داخل مستوطنات الغلاف والمواقع والقواعد العسكرية الإسرائيلية، قبل أن يرد الاحتلال بشن غارات بربرية عنيفة على قطاع غزة لازالت مستمرة لليوم العاشر على التوالي.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر التصعيد الإسرائيلي، حيث ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 2808 قتلى فيما يقترب عدد المصابين من 11 الفًا.