شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين وشي.. هل يبحثان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ ربما يناقشان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال اجتماعهما في بكين هذا الأسبوع.

والاثنين أكد الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي، أن روسيا مستعدة للمساعدة على إنهاء المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف: «فلاديمير بوتين أبلغ (نتنياهو) بالخطوات التي تتخذها روسيا للمساعدة على إعادة الوضع إلى طبيعته ومنع المزيد من تصعيد العنف والحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة».

وأفاد الكرملين بأن بوتين ناقش الأزمة مع زعماء مصر وسوريا والسلطة الفلسطينية وإيران، وعبر عن رفضه لأي شكل من أشكال العنف.