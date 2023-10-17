شكرا لقرائتكم خبر عن الثالث خلال ساعات.. زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب إيران مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ «المركز الوطني للأرصاد» زلزالاً بقوة 5.6 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 12:22، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وبحسب مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي.إف.زد) فإن زلزالاً بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب إيران صباح الثلاثاء، عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش، تبعه زلزال آخر بقوة 6 درجات عند الساعة السابعة بتوقيت غرينتش.