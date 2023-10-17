شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهينة الفرنسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تيرانا، تل أبيب - أ ف ب

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، بتسجيل فيديو نشرته حماس لرهينة فرنسية إسرائيلية.

وقال قصر الإليزيه إنّ «رئيس الجمهورية أُحيط علماً بمقطع فيديو ميا شيم المواطنة الفرنسية الإسرائيلية، الذي نشرته حركة حماس».

وأكد الإليزيه أن ماكرون «يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها»، مضيفاً أن «فرنسا على أهبة الاستعداد وتسعى مع شركائها للإفراج عن رهائن فرنسيين تحتجزهم حماس».

وتحدثت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الأحد «مع العائلات التي قُتل أو اختطف أقاربها، بما في ذلك عائلة ميا شيم».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الاثنين أن، عدد الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة وصل إلى 199 شخصاً، وذلك في حصيلة جديدة بعد عشرة أيام من الهجوم المباغت الذي شنته الحركة على إسرائيل، أما الجناح المسلّح لحركة حماس، أكّد مساء الاثنين أنّ هناك ما بين 200 و250.

ونشرت حماس الاثنين مقطعاً مصوراً لإحدى الأسيرات في غزة تظهر فيه شابة تتكلّم العبرية، وبحسب التعليق المرافق للمقطع، أُسرت في اليوم الأول من الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتقول الشابة إنها محتجزة في غزة وتدعو إلى الإفراج عنها، مؤكدة أنها تلقى معاملة جيدة.

من جهتها طالبت والدة الرهينة الفرنسية - الإسرائيلية ميا شيم الثلاثاء «زعماء العالم إلى إطلاق سراح ابنتها»، التي خطفتها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول حركة حماس لدى شنها هجومها غير المسبوق على إسرائيل.

وقالت كيرين شيم في مؤتمر صحفي بتل أبيب «أطلب من زعماء العالم إعادة ابنتي إلينا في الحالة التي هي عليها اليوم، والرهائن الآخرين، أتوسّل العالم لإعادة طفلتي إليّ».