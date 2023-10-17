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تركيا: «بدأنا نقاشاً» مع حماس حول إطلاق الرهائن

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: «بدأنا نقاشاً» مع حماس حول إطلاق الرهائن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - أ ف ب

أعلن وزير الخارجية التركي حقان فيدان الثلاثاء، أن بلاده بدأت «نقاشاً» مع حركة حماس لإطلاق رهائن تحتجزهم منذ هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بعد طلبات من دول عدة.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب خلال زيارة إلى بيروت: وصلتنا حتى الآن طلبات من دول عدة، لإطلاق سراح مواطنيهم، وبالنتيجة بدأنا بمناقشة هذا الموضوع، وخصوصاً مع الجناح السياسي في حركة حماس».

وأضاف وزير الخارجية «جهودنا متواصلة» في هذا الصدد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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