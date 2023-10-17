انت الان تتابع خبر قمم كروية منتظرة.. لقاء يجمع إيطاليا بإنكلترا والبرازيل تلاعب أوروجواي اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشهد منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مواجهات قوية على رأسها عندما يلتقي منتخب أوروجواي ضد البرازيل في تمام الثالثة فجر الأربعاء على ملعب "سنتيناريو".ويحل منتخب الأرجنتين ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره بيرو في تمام الخامسة فجر الأربعاء على ملعب "ليما الوطني".

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024

فنلندا × كازاخستان- الساعة 7 مساء

صربيا× الجبل الأسود- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ليتوانيا× المجر- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9

أيرلندا الشمالية× سلوفينيا- الساعة 9:45 مساء

سان مارينو × الجبل الدنمارك- الساعة 9:45 مساء

إنجلترا× إيطاليا- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مالطة× أوكرانيا- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا

المغرب × ليبيريا- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

فنزويلا × تشيلي- الساعة 12 منتصف الليل

بارجواي × بوليفيا- الساعة 1:30 فجر الأربعاء

الإكوادور × كولومبيا- الساعة 2:30 فجر الأربعاء

أوروجواي× البرازيل- الساعة 3 فجر الأربعاء

بيرو× الأرجنتين- الساعة 5 فجر الأربعاء

مواعيد مباريات دولية ودية

اليابان × تونس- الساعة 1:10 ظهرا

السعودية × مالي- الساعة 6 مساء

الإمارات × لبنان- الساعة 7 مساء

فرنسا × استكلندا- الساعة 9:45 مساء

كوت ديفوار × جنوب أفريقيا- الساعة 10 مساء

المكسيك × ألمانيا- الساعة 3 فجر الأربعاء

أمريكا × غانا- الساعة 3:30 فجر الأربعاء