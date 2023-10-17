الجيش: طيران ليلي بين قواعد جوية بدءا من اليوم وحتى 19 الجاري

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "القوات الجوية ستقوم اعتبارًا من 17 /10/ 2023 ولغاية 19 /10/ 2023 ما بين الساعة 18.30 والساعة 24.00 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، رياق، بيروت، القليعات".

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