مئات الجثث تحت الأنقاض.. تحذيرات من كارثة صحية وشيكة في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

صرح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بأن "مئات الجثث لازالت تحت الأنقاض في غزةط، مشددا على "ضرورة انتشالها حتى لا تتحول إلى أزمة صحية."

وقال المتحدث، في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية، إن المئات من الأطفال الأبرياء قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف على غزة.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الداخلية في غزة من كارثة إنسانية وبيئية في القطاع، بسبب وجود جثامين أكثر من ألف شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة، بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم العاشر على التوالي.

وأضافت وزارة الداخلية أن هذا العدد من الجثامين سيرفع عدد الشهداء المسجلين لدى وزارة الصحة بشكل كبير، وينذر بكارثة بيئية وانتشار للأوبئة.

وكانت عشرات الجثث لشهداء مجهولي الهوية قد تم دفنها في مقبرة جماعية بمدينة غزة.

وفي سياق متصل، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن احتياطيات الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة ستنفذ خلال 24 ساعة.

وحذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينجز، من خطورة الوضع “اللا إنساني” غير المسبوق في غزة ونفاد الإمدادات الأساسية.

من جانبه، أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة، فيليب لازاريني، أن "مياه الشرب بصدد النفاد وغزة تواجه الموت".

وحذر لازاريني من التداعيات الخطيرة لنفاد المياه الصالحة للشرب على حياة سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون تقريبا، في ظل القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع والذي تسببت في أزمة إنسانية كبيرة.

يشار إلى أنه في السابع من أكتوبر الجاري، نفّذ عناصر من كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، هجومًا غير مسبوق ضمن عملية "طوفان الأقصى" على مستوطنات غلاف غزة.

وتخلل الهجوم عمليات قتل وأسر نفذها مقاومو حماس ضد جنود الاحتلال، داخل مستوطنات الغلاف والمواقع والقواعد العسكرية الإسرائيلية، قبل أن يرد الاحتلال بشن غارات بربرية عنيفة على قطاع غزة لازالت مستمرة لليوم العاشر على التوالي.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر التصعيد الإسرائيلي، حيث ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 2808 قتلى فيما يقترب عدد المصابين من 11 الفًا.