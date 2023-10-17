قمة ثلاثية بين مصر وأمريكا والأردن.. والبيت الأبيض يتحدث عن وقف التصعيد في غزة وإدخال المساعدات

الشارقة - اميمة ياسر - يعتزم الرئيس الأمريكى جو بايدن، السفر إلى إسرائيل الأربعاء، كما سيزور الأردن للمشاركة في قمة ثلاثية تستضيفها عمان، وتجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والأردن.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جون كيربى، إن الولايات المتحدة لم تسعى لضمانات بأن إسرائيل لن تطلق غزوها البرى أثناء زيارة بايدن للدولة العبرية، وقال إنهم لا يملون شروطا ولا توجيهات عملياتية على الإسرائيليين. وأضاف: لا نريد أن نرى تصعيدا، ونريد التأكد من البدء فى تدفق المساعدات الإنسانية.

كان بايدن قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقال البيت الأبيض إن كلا الرئيسيين ناقشا الجهود المستمرة لوقف الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى قطاع غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والشركاء الإقليميين الآخرين.