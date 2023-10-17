مسن يستدرج الصغار ويرتكب معهم الفعل المحرم بكفر الشيخ.. والمحكمة: الإعدام 5 مرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، حكمًا ملفتًا بإعدام مسن 5 مرات بواقع حكم إعدام في اتهامه باستدراج 5 أطفال وهتك عرضهم بالإكراه.

وقضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة مسن في منتصف العقد السادس من العمر، بالإعدام شنقًا للمتهم في القضية المنظورة أمامه وتجمع 5 ضحايا مدان فيها بهتك عرض 5 أطفال، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا ضد نفس المتهم حول إدانته خطفه أحد الضحايا تحت تهديد السلاح لارتكابه هتك عرضه داخل منزله، وإحالة الدعوى المدنية عن كل واقعة في القضية إلى المحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 6977 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2253 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وتبين من أمر إحالة المسن الستيني إلى محكمة جنايات كفر الشيخ أنه في غضون عام 2023 خطف بالإكراه، والتحايل، 4 صغيرات، وصغير واحد فقط، بأن استدرجهم إلى مسكنه بعيدًا عن أعين أسرهم، وفي ذات الزمان والمكان هتك عرض الأطفال الخمسة بأن ارتكب معهم الفعل المحرم مستخدمًا في ذلك سلاح أبيض "سكين" موجهًا له تهمة إحرازه السلاح الأبيض دون مسوغ قانوني.