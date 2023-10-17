جريمة الزوجة والعشيق.. سرقوا الزوج وطعنوه في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لربة منزل وطالب "عشيقها"، لاتهامهم بسرقة زوجها بالإكراه والتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة"، بدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمي، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين "محمد م ع"، 21 سنة، طالب جامعى، و"نورا ع م"، 30 سنة، ربة منزل، سرقوا المنقولات "هاتف محمول، مبلغ مالي"، المبينين وصفًا وقيمة بالأوراق من المجنى عليه "مدحت. ب"، زوج المتهمة الثانية، بطريق الإكراه الواقع عليه والتارك لأثر جروح به - ليلًا.

وتابع أمر الإحالة، أنه حال تواجد المجني عليه بمسكنه تسلل المتهم الأول ومجهول إليه، وما أن ظفروا به حتى تعدى المتهم الأول عليه ضربًا بالذراع الأيسر باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وقام المجهول بالتعدي عليه ضربًا بالصدر باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، محدثين إصاباته.

وأوضح أمر الإحالة، أنه توصل المتهمون بتلك الوسيلة القسرية إلى الاستيلاء على المسروقات ولاذوا فرارًا، وكان ذلك بتحريض من المتهمة الثانية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه أحرز المتهم الأول بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة".

واستمعت المحكمة لشهادة الزوج، والذى أكد أنه حال تواجده بمسكنه ليلًا تسلل المتهم الأول ومجهول إليه، وما أن ظفروا به حتى تعدى المتهم الأول عليه ضربًا بالذراع الأيسر باستخدام سلاح أبيض "مطواة" ووالى المجهول التعدى عليه ضربًا بالصدر باستخدام سلاح أبيض "مطواة" - إحرازهم - محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق، وتوصلوا بتلك الوسيلة القسرية إلى الاستيلاء على المسروقات ولاذوا فرارًا، وكان ذلك بتحريض من المتهمة الثانية وعزى قصدهما من ذلك سرقته كرهًا عنه.