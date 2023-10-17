إتقان اللغات وعدم الحفظ.. توجيهات وزير التعليم خلال جولته بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، جولة موسعة بمحافظة الإسكندرية؛ لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد 2023/2024.

كان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقد الوزير يرافقه المحافظ عددًا من فصول مدرسة مصطفى النجار الرسمية المتميزة لغات للبنات التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية.

فيما حاور الوزير عددًا من الطالبات أثناء حصة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي، موجهًا بالاهتمام بتعليم اللغات وتمكينهن منها، بالإضافة إلى مهارات التواصل.

وتفقد حجازي، فصول الصف الثاني الإعدادي أثناء حصة اللغة العربية، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على إعداد جيل من الطلاب قادر على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت كتب تعليمية وتدريبية بها شرح وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، منوها أنه جرى تحميلها على موقع الوزارة مجانًا، بالإضافة إلى تحميل بنوك الأسئلة على موقع الوزارة كمواد مرجعية.

ووجه الوزير الطلاب بالاستفادة من هذا المحتوى؛ لتحقيق تعدد مصادر التعلم بجانب المدرسة، وذلك في إطار المشروع الذي أطلقته الوزارة "التقويم من أجل التعلم"؛ لصقل الطالب وتنوع أساليب حصوله على المعلومات العلمية.

وشاهدا الوزير والمحافظ عرضًا رياضيًا وطنيًا لطالبات المرحلة الابتدائية، وأشاد بأداء الطالبات، كما حيا مدرسي التربية الرياضية على إتقان تدريبهن.