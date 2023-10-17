استشهاد رئيس المعابر في غزة إثر غارة إسرائيلية على منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، الذي تديره حركة حماس في غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد اللواء فؤاد أبو بطيحان رئيس هيئة المعابر والحدود في القطاع إثر غارة إسرائيلية على منزله.

وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن اللواء أبو بطيحان 55 عاما ارتقى مع عدد من أفراد أسرته في غارة إسرائيلية على منزله بشكل مباشر.

وشنت حركة حماس يوم السابع من الشهر الجاري هجوما غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أكثر من 2800 فلسطيني.