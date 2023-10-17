الجثث تفحمت بالكامل.. مصرع 3 أطفال في حريق منزل بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

لقي 3 أطفال أشقاء فى عمر الزهور مصرعهم، فى حريق نشب بالدور الأرضي بمنزلهم الكائن بأحد أحياء مدينة الفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة قسم الفيوم "أول" بوفاة كل من ريم ع أ – سنوات، وشقيقها محمد – 5 سنوات، وشقيقتها إيمان 3 سنوات.

جرى نقل جثث الأطفال الثلاث لمشرحة مستشفى الفيوم العام، من خلال ثلاث سيارات إسعاف.

انتقل لموقع الحريق، اللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم، للأمن العام، وأشرف على إطفاء الحريق قبل أن يمتد للمنازل المجاورة، وباقي طوابق المنزل.

وأكدت التحريات المبدئية التى أجراها المقدم أحمد السوهاجى رئيس مباحث قسم الفيوم "أول" أن الأطفال الثلاثة، كانوا موجودين بصحبة بعضهم بإحدى غرف الطابق الأول الخاص بمنزل الأسرة والمكون من طوابق، وأن هناك ماس كهربائي حدث بالغرف التى يقيم بها الأطفال، ما أدى إلى اشتعال النيران بهم، حيث تفحمت جثثهم بنسبة حريق 100%.

جرى نقل جثث الأطفال لمشرحة مستشفى الفيوم العام، من خلال ثلاث سيارات اسعاف، وأخطرت نيابة بندر الفيوم، والتى قررت انتداب خبراء من المعمل الجنائى لفحص مكان الحريق و تحديد سببه و مباشرة التحقيقات.