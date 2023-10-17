ضبط 570 شيكارة سماد مغشوش قبل بيعها في الأسواق بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، حملات مكثفة على الأسواق بالاشتراك مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط 570 شيكارة سماد زراعي مغشوشة قبل بيعهم بالسوق داخل أحد المخازن بمركز منفلوط.

كانت معلومات وردت إلى مديرية التموين بأسيوط عن قيام أحد الأشخاص بحيازة كمية كبيرة من الأسمدة الغير صالحة داخل مخزن غير مرخص بمركز منفلوط.

وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين بأسيوط ومأموري الضبط القضائي بإدارة تموين منفلوط استهدفت المخزن وأسفرت عن ضبط 570 شيكارة سماد زراعي زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي 28.5 طن بداخل أحد المخازن الغير مرخصة ويشتبه في أنها مغشوشة وغير صالحة للاستخدام في الزراعة.

تم التحفظ علي الكميات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض علي النيابة العامة.