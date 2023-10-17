«سياحة النواب» تبحث خطة عمل الانعقاد الرابع.. والنهوض بالقطاع أولوية

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة السياحة والطيران المدنى، بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على، مساء اليوم، اجتماعًا لبحث خطة عمل دور الانعقاد الرابع.

وأوضحت النائبة نورا على، أن السياحة فى مصر فى عام 2023 أخذت اتجاهًا متصاعدًا نتيجة لعوامل كثيرة، منحت مصر ميزة تفضيلية بسبب عوامل التفرد التى تتميز بها.

وأضافت: "نأمل أن يعود هذا التصاعد بقطاعى السياحة والنقل الجوى لمسارهما الطبيعي؛ كقطاعين واعدين يسهمان فى الدخل القومى لمصر بنصيب كبير".

وأشارت إلى أن انضمام مصر إلى تجمع "البريكس" سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على جميع المجالات الاقتصادية، وعلى السياحة بصفة خاصة، حيث أن دول "البريكس" من الدول الكبرى المصدرة للسياحة.

وشهد الاجتماع العديد من النقاشات حول خطط الحكومة ورؤى اللجنة بما يساهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بالوصول إلى 30 مليار دولار سنويًا.

وقررت اللجنة فى نهاية الاجتماع استكمال مناقشة خطة عملها فيما يخص قطاع الطيران المدنى خلال الاجتماع القادم.