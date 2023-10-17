"طاقة النواب" توافق على 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز والبترول بأنحاء متفرقة

القاهرة - سامية سيد - شهدت اجتماعات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، الموافقة على 3 اتفاقيات دولية للبحث عن الغاز والبترول بمناطق متفرقة على مستوى الجمهورية.

وشملت الاتفاقيات التى وافقت عليها اللجنة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهم فى منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة مصرى البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

كما تشمل الموافقات، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جى أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).

فيما أرجأت اللجنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع)، وذلك لمزيد من الدراسة.