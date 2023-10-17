شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب: الانتهاء من قانون "القومى للطفولة والأمومة" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن اللجنة ستنتهى اليوم من مناقشة مشروع قانون انشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ومن جانبه، رفض النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تباطؤ الحكومة فى إعداد تشريع متكامل لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، متسائلا: ما هو السبب فى تأخر الحكومة فى إعداد هذا التشريع ،علما بأن لدينا التزامات دولية وهي أن مصر ستعرض تقريرها أمام الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل فى عام 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم والمخصص لمناقشة مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي و60 عضوا، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا قطب، و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقال الطماوي:" أوشكنا على 10 سنوات منذ صدور الدستور المصري ولم ننفذ الاستحقاق الدستوري الخاص بانشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة ،ولدينا تعهدات دولية، والدولة المصرية بكافة مؤسساتها مسئولة عن تتنفيذ التعهدات الدولية لمصر ".