شكرا لقرائتكم خبر عن فريد زهران يلتقى الناشرين المصريين.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى فريد زهران، المرشح الرئاسي بانتخابات الرئاسة المصرية 2024 ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أمس رئيس اتحاد الناشرين المصريين، سعيد عبده وعدد كبير من الناشرين والمهتمين بصناعة النشر في مصر، بحضورعدد من قيادات الحزب وأعضاء حملة المرشح.

تطرق الحوار لرؤية المرشح فريد زهران تجاه القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعامل مع الأزمات الحالية.

كما ناقش الحاضرون الأزمات التي تتعرض لها صناعة النشر والحلول التي يطالب بها الناشرون ومنها اعتماد النشر كصناعة، وتعديل قانون الملكية الفكرية وأهمية نشر الوعى بين المواطنين وتشجيعهم على القراءة.

جدير بالذكر أن فريد زهران أسس وترأس مجلس إدارة دار نشر أصدرت المئات من الكتب، وحصلت على العديد من الجوائز .