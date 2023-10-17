شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الإعلام الداخلى بهيئة الاستعلامات يوقع مذكرة تفاهم مع المجلس القومى للسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك فى التصدى للمشكلة السكانية، من أجل توفير جودة الحياة للأجيال القادمة.

وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من المحاور منها تكثيف حملات توعوية عامة وتدريبات للمتخصصين في مجال السكان، من خلال إقامة خطط وبرامج مشتركة بين الطرفين في هذا الشأن، وكذلك التوعية بمخاطر النمو السكانى الكبير، وأكد الدكتور احمد يحيى أن المشكلة السكانية تمثل التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في مصر حاضرا ومستقبلا، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية تعرقل جهود النمو الاقتصادي وتلتهم كافة عوائد التنمية، مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالي مستوى معيشتهم، والسبب في ذلك يرجع إلى عدم وجود توازن بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى.

وأوضح الدكتور طارق، توفيق أن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية ومواكبة زيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة وعلى العكس من ذلك أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين سيساهم في خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكاني وذلك عن طريق الاستثمار في تطوير الرأس مال البشري حتى نضمن الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد في جميع الأعمار، وذلك من خلال تعزيز فرص العمل المنتج واللائق ويظل التحدي الأعظم هو مدى قدرة الفرد على الإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع.