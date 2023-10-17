شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين لأعضاء النقابة الجدد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، بالنادي النهري للمحامين بالمعادي.

ورحب حسين الجمال، الأمين العام، بجميع المحامين الجدد، مؤكدًا أن يوم آداء قسم المحاماة بمثابة يوم تاريخي في حياة كل محام، مؤكدا أن النقابة تشهد عصر جديد من الإنجازات منذ تولى عبدالحليم علام، منصب نقيب المحامين، مشيرًا إلى أن نقيب المحامين، يولى الشباب اهتمامًا خاصًا باعتبارهم جيل المستقبل في نقابة المحامين.

ومن جانبه قال الدكتور أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، إن نقابة المحامين لها دور وطني مهم، موضحًا أن "المحامين" تؤيد القضية الفلسطينية، وأول من دعت لوقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني.

وأكد الأمين العام المساعد، أن نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نظمت حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني، وكان نقيب المحامين أول المتبرعين بالدم، موضحا أن عبدالحليم علام، يسير بنقابة المحامين، بخطى ثابتة إلى الأمام، وحقق إنجازات ملموسة في فترة زمنية وجيزة، فكلنا خلف النقيب العام لاستكمال مسيرة الإنجازات.

وفي مستهل كلمته، عبر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، عن سعادته بحضوره لأول جلسة لحلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، مؤكدًا أن هذا اليوم شرف لأي فرد ينتمى لمهنة المحاماة ونقابة المحامين.

وقال نقيب المحامين: "لقد شاهدتم الفيلم التسجيلي الذي يعرض ما حققناه من إنجازات في نقابة المحامين في فترة زمنية وجيزة، وأنتم علمتم بحجم الفساد الذي كان في نقابة المحامين في السنوات الماضية، أتيت اليوم لأتحدث معكم عن حقوق شباب المحامين في قانون المحاماة، فأنتم جيل المستقبل القادم الذي سيحمل راية المحاماة، فمنكم من سيكون نقيب محامين، ومنكم من سيكون عضو مجلس، وأتمنى أن أرى منكم نقباء مثل المرحوم النقيب رجائي عطية، والراحل النقيب أحمد الخواجة".

وطالب نقيب المحامين، من الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة، حتى يتمكنوا من معرفة واجباتهم وحقوقهم، فقانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم كل معاملات المحامي مع كل مؤسسات الدولة، مثل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، والمجالس المحلية الى أخره.