شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صحة الشيوخ": قمة القاهرة الدولية لبحث قضية فلسطين تأكيد لدورها التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن استضافة القاهرة السبت المقبل، قمة دولية لبحث «تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام»، تأكيد على دعم مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضية الفلسطينية وموقفها التاريخي الراسخ الداعم للشعب الفلسطيني.

وأضاف "مهران"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القمة الدولية تهدف إلى وقف العدوان الغاشم على غزة، ورفع المعاناة عن الفلسطينيين بشكل عاجل، وتحدث المجتمع الدولى كله بصوت واحد على أهمية التهدئة وإتاحة آفاق لتسوية الصراع على أساس تحقيق السلام والاستقرار، وبحث أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعم السلطة الفلسطينية بوصفها طرفاً أساسياً للحل .

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق التهدئة والسلام من مخاطر توسع رقعة الأزمة ووقوع المزيد من الضحايا من الأطفال والنساء مما يؤثر على الأمن والاستقرار للمنطقة.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن هذه القمة الدولية تأتى تنفيذًا لقرارات اجتماع مجلس الأمن القومي بحل القضية الفلسطينية ورفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وأعرب النائب الدكتور علي مهران، عن تفاؤله بقمة القاهرة للسلام، المقرر أن تنعقد بناء على دعوة مصرية للقوى الدولية والإقليمية، والتي تستهدف وقف التصعيد في قطاع غزة، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.