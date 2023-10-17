إنذار جديد بوجود قنبلة في قصر فرساي بفرنسا وعملية اخلائه جارية

افاد مصدر مقرب لوكالة "فرانس برس"، عن "عملية إخلاء قصر فرساي الثلاثاء بعد إنذار جديد بوجود قنبلة وسيبقى مغلقا طوال النهار".
وأوضح حساب قصر فرساي، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، لأنه "لأسباب أمنية يقوم قصر فرساي باخلاء المكان من الزوار ويغلق أبوابه هذا اليوم".
وكان القصر أخلي أيضا بعد ظهر السبت بعد إنذار بوجود قنبلة وصل عبر رسالة من مجهول الى موقع "moncommissariat.fr" فيما تعيش فرنسا وسط مخاوف من حصول اعتداءات.
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