نائب قائد الحرس الثوري للإسرائيليين: ربما تكون هناك صدمة أخرى لكم إذا استمرت الجرائم في غزة

حذّر نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، من أنّه "إذا استمرت الجرائم في غزة، فربما يدخل المسلمون في الدول الأخرى إلى الميدان ضد الصهاينة وتأتي صدمة أخرى".

ولفت، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إلى أنّ "العدو الصهيوني لم يخرج بعد من صدمة الهزيمة الكبيرة جدًا، التي مني بها في تاريخه"، موضحًا أنّ "هذا الفشل الاستراتيجي لن يغيب عن أذهان كل من اغتصب الأرض المقدسة فلسطين المحتلة، منذ عقود من الزمن".

وأكد نائب القائد العام للحرس الثوري، أنّ "صدمات قوى المقاومة ضد الصهاينة ستستمر حتى يختفي هذا الورم السرطاني من خريطة العالم"، لافتًا إلى أنّ "الكيان الصهيوني يفعل الشر دائمًا والمقاومة الإسلامية ستقضي عليه يومًا ما".

وذكر أنّ "اليوم جبهة المقاومة أقوى من ذي قبل، والأضرار التي لحقت بها خلال العدوان الصهيوني الأخير كانت ضئيلة جدا وفي حدها الادنى"، مضيفًا: "بما ان الكيان الصهيوني فشل في المساس بجبهة المقاومة، فإنه يقتل ابناء شعب فلسطين المظلومين والأبرياء".

وأوضح فدوي أنّه "مع الوتيرة التي نشهدها الآن حاليا في الأراضي المحتلة وجعلت جميع مسلمي العالم في حالة من الاضطراب، فإن الأمة الإسلامية تعد الثواني لتؤدي بطريقة أو بأخرى دورها في محور المقاومة".

وأشار إلى أنّه "إذا واصل أشرار العالم الجرائم في غزة، فربما تدخل الشعوب المسلمة في الدول الأخرى إلى الميدان، مثل الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة التي لم تتحمل هذه الجرائم وقامت بشن هجوم كبير ضد الصهاينة".

وصرّح نائب القائد العام للحرس الثوري: "المسلمون يترصدون الفرصة لانزال هذه الكارثة على رؤوس الصهاينة مرة أخرى".