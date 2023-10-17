غالانت: أمام مقاتلي حماس خياران إما الموت او الاستسلام بدون شروط

أكد وزير وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت أن "أمام مقاتلي حماس خياران إما سيلقون مصرعهم في مواقعهم أو يستسلمون بدون شروط"، مضيفا :"لا يوجد خيار ثالث، سنقوم بمحو حماس وبنزع جميع قدراتها".

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