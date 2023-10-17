الرئاسة المصرية: السيسي وسانشيز أعربا عن قلقهما البالغ من العنف المتصاعد وتدهور الأوضاع بغزة

أعلنت الرئاسة المصرية، أن "الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أعربا عن قلقهما البالغ من العنف المتصاعد وتدهور الأوضاع بقطاع غزة". وذكرت الرئاسة المصرية، أن "السيسي أكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية لغزة".

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