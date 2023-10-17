كشف منسّق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيؤكّد خلال زيارته للمنطقة على ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية.
ولفت إلى "أننا لن نُملي على إسرائيل كيفية شن عملياتها، وتحدثنا معها بشأن أهمية احترام حياة المدنيين"، مشيرًا إلى أنّ "لا نريد أن يتصاعد الصراع أو يتسع نطاقه، ولدينا مصالح أمنية مهمة في المنطقة نعتزم الدفاع عنها وحمايتها".
وذكر كربي "أننا نعمل على مدار الساعة لبحث خيارات إعادة الرهائن، وننسق مع الشركاء في المنطقة الذين لهم اتصالات مع حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر كيربي: لا نريد أن يتصاعد الصراع أو يتسع نطاقه ولن نُملي على إسرائيل كيفية شن عملياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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