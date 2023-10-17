"حزب الله": استهدفنا آلية للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المطلة وحققنا فيها إصابات مباشرة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا صباح اليوم بإستهداف آلية للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المطلة وحققوا فيها إصابات مباشرة". ‏ ‏ ‏وأضاف الحزب، في بيانه، "‎وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

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