الإعلام الحربي في "حزب الله" نشر فيديو يظهر لحظة إستهداف آلية للجيش الإسرائيلي في المطلة

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مقطع فيديو يظهر لحظة إستهداف مجاهدو المقاومة الإسلامية، صباح اليوم، آلية للجيش الإسرائيلي في موقع المطلة وحققوا فيها إصابات مباشرة.

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