أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا عصر هذا اليوم بتاريخ 17 تشرين الأول 2023 باستهداف مجموعة من الجنود الصهاينة كانت متمركزة في موقع بياض بليدا بالصواريخ الموجهة، وحققوا فيها إصابات مؤكدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" أعلن استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين في موقع بياض بليدا وتحقيق إصابات مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.