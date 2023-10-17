اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا بعد ظهر هذا اليوم في 17/10/2023 بإستهداف المواقع التالية بالاسلحة المباشرة وهي مواقع زرعيت، الصدح، جل الدير، المالكية و بركة ريشا".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله اعلن استهداف مواقع زرعيت والصدح وجل الدير والمالكية وبركة ريشا بعد ظهر اليوم بالاسلحة المباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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