ذكر رجل الأعمال بهاء الحريري، أنّه في مثل هذا اليوم من العام 2019 انطلقت ثورة 17 تشرين الأول، التي كان لنا إيمان عظيم بها وهي التي صنعت الخطوة الأولى للتغيير وفضحت المنظومة الفاسدة والمفسدة في لبنان، واليوم نكرر موققنا الداعم للتغيير في لبنان للوصول إلى بلد سيد حر مستقل لا مكان للفساد والتبعية فيه.

كانت هذه تفاصيل خبر بهاء الحريري: ندعم التغيير في لبنان للوصول إلى بلد سيد حر مستقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.