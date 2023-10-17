نشرت منشورا لدعم غزة.. تفاصيل اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت المغنية والمؤثرة الفلسطينية دلال أبو آمنة من الناصرة بعد أن نشرت رسائل دعم لغزة، في ظل العدوان الغاشم الذي يشهده القطاع منذ أكثر من أسبوع.

بعد كتابتها لمنشور لها عبر حسابها على "فيسبوك"، حيث كتبت: "ولا غالب إلا الله"، مرفقة إياه بعلم فلسطين.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لوسيلة اعلامية، أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى وقوات الاحتلال فسروا كتابتها أنها تقصد أنها تريد أن تنتصر فلسطين على إسرائيل فى حربهم، مضيفة: "يوم الاثنين قامت إحدى الصحفيات الإسرائيليات بنشر صورة لدلال ومشاركة التدوينة من قبل الآلاف مع التحريض المباشر على دلال، من خلال رسائل، والتمنى لها بالموت، وتهديدات بشعة، ثم قمنا بالاستعانة بحملة لحذف كل ما نشر عنها بشكل مباشر، خوفا عليها وعلى أولادها، ورصدنا أسماء كل المحرضين ضدها، ثم اخذت التهديدات والشتائم فى الازدياد، حتى طال الامر زوجها وأولادها".

وتابعت: "الآن أحاول التوصل مع المدعى العام للإفراج عنها، ومعنوياتها كانت عالية قبل التحقيق معها، وقالت هذا الثمن أن تكون المرأة حرة، وتتحدث عما ترغب، ولكن هناك استهداف لها بشكل كبير بسبب شهرتها، اعتقال شخص مثل دلال تهديد وترهيب.