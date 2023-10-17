شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أمريكي: شحنات الأسلحة المزعومة بين بيونغ يانغ وموسكو «خطرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاكرتا/سيؤول - (رويترز)

قال سونج كيم، المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية، الثلاثاء، إن العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا «مقلقة للغاية»، بعد أن قال البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، إن بيونغ يانغ زوّدت روسيا في الآونة الأخيرة بشحنة أسلحة.

وقال كيم للصحفيين بعد اجتماع مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني في جاكرتا، إن شحنات الأسلحة بين البلدين «خطرة» و«مزعزعة للاستقرار»، وأكد مجدداً التزام الولايات المتحدة بحماية حلفائها.

وتابع كيم في مؤتمر صحفي «في الوقت نفسه سنواصل عملنا لمواجهة أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير المشروعة الكورية الشمالية».

وعقد الاجتماع بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة، أن كوريا الشمالية زوّدت روسيا بشحنة كبيرة من الأسلحة، ما قالت إنه يثير القلق، ويشير إلى علاقة عسكرية موسعة بين البلدين.

وندد كيم جون المبعوث النووي الكوري الجنوبي بالتعاون العسكري المزعوم بين موسكو وبيونغ يانغ، واصفاً إياه بأنه انتهاك «صارخ» لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء، الثلاثاء، عن مسؤول كبير في سيؤول القول، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان استكملت العمل على خط اتصالات ساخن ثلاثي، في علامة أخرى على التعاون الأمني ​​الثلاثي المتنامي.

ولم تؤكد وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بعد التقرير الخاص بجاهزية الخط الساخن.