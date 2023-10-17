شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز تدعو إسرائيل إلى إجراء تحقيق «سريع وشفاف» في مقتل مراسلها في لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

دعت وكالة رويترز إسرائيل إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في ضربة صاروخية عند الحدود، أسفرت عن مقتل أحد صحفييها، وإصابة مراسلين آخرين في لبنان، الأسبوع الماضي.

وقُتل مصور فيديو في وكالة رويترز، وأصيب ستة صحفيين آخرين بجروح، بينهم مصوران في وكالة فرانس برس، في قرية علما الشعب في جنوب لبنان، الجمعة.

ويرجِّح الصحفيون أنهم أصيبوا بصواريخ أطلقت من الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وقالت رئيسة تحرير رويترز، اليساندرا غالوني، في مقطع فيديو نُشر على موقع «إكس»، الإثنين «أكرّر دعوتي للسلطات الإسرائيلية التي قالت إنّها تحقّق، لإجراء تحقيق سريع وشامل وشفّاف في ما حدث».

وأضافت «أعني بالشفافية، إجراء تحقيق يتضمّن أدلة وتفسيرات واضحة».

وتابعت أليساندرا غالوني «لقد طلبت أيضاً من لبنان الذي قال إنّه جمع أدلّة حول الهجوم، وأيّ سلطة أخرى لديها معلومات، أن تقدّمها».

وأوضحت رئيسة تحرير وكالة رويترز، أنّ عصام عبدالله قُتل بعد «إصابته بقذيفة أثناء تصوير عمليات قصف عند الحدود بين إسرائيل ولبنان».

وأضافت «قال شهودنا في المكان إنّ القذيفة التي قتلت عصام جاءت من إسرائيل».

وحثّت أليساندرا غالوني «جميع أطراف النزاع» على «احترام جميع وسائل الإعلام»، و«العمل» معها «لضمان سلامة الصحفيين».

ووصفت عصام عبد الله (37 عاماً) بأنّه «صحفي ذو خبرة، موهوب وشغوف»، مضيفة أنّه «كان يؤدّي عمله فقط، عندما قُتل».

من جانبها حضّت وكالة فرانس برس، السبت، السلطات الإسرائيلية واللبنانية على إجراء تحقيق شامل في الهجوم.

وقال رئيس مجلس لدارة فرانس برس، فابريس فريس «من الضروري بذل كل الجهود للتحقق من كيفية استهداف مجموعة من الصحفيين المحددين بوضوح والمعتمدين حسب الأصول بهذه الطريقة. نحضّ السلطات المعنية على عدم الاكتفاء بمجرّد الفحص، بل إجراء تحقيق معمّق وتقديم إجابات موثّقة بشكل جيّد، وواضحة، وشفافة»