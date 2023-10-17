شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: لا يوجد «إثبات» على تلقينا أسلحة من بيونغ يانغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (أ ف ب)

أكد الكرملين، الثلاثاء، عدم وجود أي «إثبات» بأن كوريا الشمالية ترسل أسلحة إلى روسيا، بعدما نشرت واشنطن صوراً قيل إنها لشحنات أسلحة من بيونغ يانغ.

وتوجّه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى روسيا، الشهر الماضي، والتقى الرئيس فلاديمير بوتين، ما أثار تكهّنات في أوساط البلدان الغربية حيال اتفاق أسلحة محتمل.

وأفاد البيت الأبيض، الجمعة، بأن كوريا الشمالية سلّمت بالفعل، ألف حاوية تحتوي على معدات عسكرية وذخيرة إلى روسيا، في الأسابيع الأخيرة، لاستخدامها في أوكرانيا.

وبينما أكدت روسيا أنه لم يتم التوقيع على أي اتفاقيات خلال زيارة كيم في سبتمبر/ أيلول، أكد بوتين أنه يرى «إمكانية» للتعاون العسكري.

ويتوقع أن يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى كوريا الشمالية في زيارة تستمر يومين، ما زالت تفاصيلها غير واضحة.

وتخضع روسيا وكوريا الشمالية، الحليفتان التاريخيتان، لمجموعة عقوبات دولية.. موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، وبيونغ يانغ بسبب اختبارها أسلحة نووية.

وتعد كوريا الشمالية التي سبق واتهمتها الولايات المتحدة بتزويد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بالقذائف منتجاً كبيراً للأسلحة التقليدية، فيما تملك مخزوناً كبيراً من المعدات الحربية العائدة إلى الحقبة السوفييتية.