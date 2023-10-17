شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: لا منافس لبوتين على رئاسة روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (أ ف ب)

اعتبر الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يواجه أي منافس جدي على رئاسة روسيا، مع اقتراب موعد الانتخابات المرجحة في مارس/ آذار.

وأفادت وسائل إعلام روسية، بأن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 17 مارس المقبل، علماً بأن البرلمان الروسي سيعلن موعدها في ديسمبر/ كانون الأول. وإلى الآن، لم يعلن بوتين الممسك بزمام السلطة منذ زهاء ربع قرن، ما إذا كان سيترشح لولاية جديدة.

وشدد بيسكوف في تصريحات لصحفيين روس يرافقون الرئيس خلال زيارته الصين، على أن «بوتين هو، بطبيعة الحال، السياسي والفاعل الأول في الدولة».

وأضاف «برأيي، وربما لا يحق لي أن أقول ذلك.. اليوم لا منافس له في روسيا، ولن يكون له» منافس.

وفي عام 2020، أقرت روسيا تعديلاً دستورياً يتيح لبوتين شغل منصب الرئاسة لولايتين إضافيتين بعد نهاية الولاية الحالية في 2024. ونظرياً، يمكن لبوتين الاستمرار في منصبه حتى 2036 حين سيكون في الـ84 من العمر.