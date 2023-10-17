شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون يعلن وضع 2000 جندي أمريكي في حال تأهب «دعماً لإسرائيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن (أ ف ب)

أعلن البنتاغون الثلاثاء، أنه تم وضع قرابة ألفي جندي أمريكي في حالة تأهب كنوع من إعداد العدة تحسباً لانتشار محتمل في الشرق الأوسط، دعماً لإسرائيل في حربها مع حماس منذ الهجوم الذي شنته الحركة في مناطق غلاف غزة.

وجاء في بيان للبنتاغون: «وضع وزير الدفاع لويد أوستن اليوم قرابة ألفي جندي وسلسلة وحدات في حالة تأهب قصوى عبر أمر استعداد للانتشار، ما يزيد قدرة الدفاع الأمريكي على الاستجابة سريعاً للوضع الأمني المتطور في الشرق الأوسط».

وأوضح أنه «لم يتّخذ أي قرار بشأن نشر قوات في الوقت الراهن».

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أولئك الجنود سيتولون مهمات دعم، مثل المساعدة الطبية والتعامل مع المتفجرات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت سيتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل الأربعاء لإظهار دعم واشنطن لحليفتها.

وسيكون بايدن في مهمة لمحاولة منع امتداد رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس إلى الشرق الأوسط.

ووصلت أقوى وأغلى حاملة طائرات في العالم إلى إسرائيل، الاثنين، بعد أن أعلنت واشنطن نشرها في البحر المتوسط، في أعقاب الهجمات التي أطلقتها حماس في 7 أكتوبر الماضي.

وبعد وصول تلك الحاملة «جيرالد فورد»، بالبحر المتوسط قرب غزة، تترقب المنطقة وصول حاملة الطائرات الأمريكية «دوايت أيزنهاور»، خلال الأسبوعين المقلبين، وذلك في خطوة نادرة، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس»، التي أشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن حزمة مساعدات تقدمها واشنطن لإسرائيل بعد عملية «طوفان الأقصى» لحماس.