شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تستضيف تدريبات عسكرية مع تركيا الأسبوع المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قالت أذربيجان، الثلاثاء، إنها ستستضيف تدريبات عسكرية مع حليفتها تركيا الأسبوع المقبل.

وذكرت وزارة الدفاع في الدولة الواقعة في جنوب منطقة القوقاز على موقعها الإلكتروني، أن التدريبات ستجرى في عدة مناطق خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول، بمناسبة الذكرى المئوية على تأسيس الجمهورية التركية.

وستجرى التدريبات في مناطق من بينها العاصمة باكو، ومنطقة ناختشيفان، والأراضي التي استردت أذربيجان السيطرة عليها من عرقية الأرمن منذ عام 2020 في تقدم رحبت به تركيا.

وتقع ناختشيفان على الحدود مع تركيا وإيران، لكن أرمينيا تفصلها جغرافياً عن البر الرئيسي لأذربيجان.

واستضاف رئيس أذربيجان إلهام علييف الشهر الماضي محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في ناختشيفان، بعد أقل من أسبوع من اجتياح قوات أذربيجان منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية التي تسيطر عليها عرقية الأرمن، وهي آخر منطقة أذربيجانية خارج سيطرة باكو.

وتلقى علييف خلال اللقاء دعم أردوغان لاحتمال إنشاء ممر بري بين غرب أذربيجان وناختشيفان عبر أرمينيا التي تعارض الفكرة.