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المباشرة بإطلاق رواتب الموظفين للشهر الحالي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت اجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الحالي، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بعملية تنظيم الصرف".

ودعت الوزارة "وحدات الإنفاق كافة في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة مراجعة الدائرة لاستكمال إجراءات تمويل الرواتب مع مراعاة الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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