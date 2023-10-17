انت الان تتابع خبر المباشرة بإطلاق رواتب الموظفين للشهر الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت اجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الحالي، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بعملية تنظيم الصرف".



ودعت الوزارة "وحدات الإنفاق كافة في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة مراجعة الدائرة لاستكمال إجراءات تمويل الرواتب مع مراعاة الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري".