شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من نجم مانشستر يونايتد عن هالاند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد، بالتعليق على مقارنته الدائمة بالمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

وتحدث هالاند في تصريحات لـ "TV2": أفضل عدم المقارنه به، أعتقد أنه ينتمي إلى فئة خاصة به، هالاند هو أفضل مهاجم في العالم الآنوربما أفضل لاعب كرة قدم في العالم الآن.

وتابع: آمل أن أتمكن يومًا ما من الوصول إلى مستوى هالاند، في هذه اللحظة لا يزال الوقت مبكرا، لا أحب المقارنات، لكني آمل أن أكون مثله يومًا ما.

وشارك هويلوند مع منتخب الدنمارك في التصفيات المؤهلة ليورو 2024، في سبع مباريات وأحرز ستة أهداف.