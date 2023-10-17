اخبار العالم

تعليق مثير من نجم مانشستر يونايتد عن هالاند

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من نجم مانشستر يونايتد عن هالاند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد، بالتعليق على مقارنته الدائمة بالمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

وتحدث هالاند في تصريحات لـ "TV2": أفضل عدم المقارنه به، أعتقد أنه ينتمي إلى فئة خاصة به، هالاند هو أفضل مهاجم في العالم الآنوربما أفضل لاعب كرة قدم في العالم الآن.

وتابع: آمل أن أتمكن يومًا ما من الوصول إلى مستوى هالاند، في هذه اللحظة لا يزال الوقت مبكرا، لا أحب المقارنات، لكني آمل أن أكون مثله يومًا ما.

وشارك هويلوند مع منتخب الدنمارك في التصفيات المؤهلة ليورو 2024، في سبع مباريات وأحرز ستة أهداف.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا