اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط نحو 3 آلاف قتيل و12500 مصاب في هجمات إسرائيل على غزة منذ 7 تشرين الاول.
ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية الى مقتل 61 وإصابة 1250 في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الاول.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: 3 آلاف قتيل و12500 مصاب في هجمات إسرائيل على غزة منذ 7 تشرين الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.