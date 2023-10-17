الصحة الفلسطينية: 3 آلاف قتيل و12500 مصاب في هجمات إسرائيل على غزة منذ 7 تشرين الاول

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط نحو 3 آلاف قتيل و12500 مصاب في هجمات إسرائيل على غزة منذ 7 تشرين الاول.

ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية الى مقتل 61 وإصابة 1250 في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الاول.