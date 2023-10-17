حماس: مقتل أيمن نوفل قائد لواء الوسطى في كتائب القسام في ضربة جوية إسرائيلية

اعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في بيان، إن "غارة جوية إسرائيلية على غزة أودت بحياة القيادي العسكري البارز في الحركة أيمن نوفل".

وأوضحت في البيان أن نوفل "عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام".