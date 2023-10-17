اعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في بيان، إن "غارة جوية إسرائيلية على غزة أودت بحياة القيادي العسكري البارز في الحركة أيمن نوفل".
وأوضحت في البيان أن نوفل "عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام".
كانت هذه تفاصيل خبر حماس: مقتل أيمن نوفل قائد لواء الوسطى في كتائب القسام في ضربة جوية إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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